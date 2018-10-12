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Даже тут Москва: Киев нашел с Будапештом общего врага

Фото: Утро.ру
С кем бы украинцы ни конфликтовали, виновник у них всегда и во всем один

Незалежная может лишиться части своих земель из-за России, объявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Закарпатскую историю он собирается обсудить в Ужгороде с представителями венгерской общиной.

Во время своего субботнего визита Климкин намерен озвучить очередную гениальную мысль, которую он не смог держать в себе, и уже выкинул словесный поток в интернет-пространство. По мнению политика, в отношения Киева и Будапешта вмешалась Москва. С ее подачи венгерско-украинской "идиллии" настал конец.

"Что касается России, то, надеюсь, никто не сомневается, что она пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу. И это создает фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы", — высказался Климкин на своей странице в Facebook.

Ранее Украина с Венгрией обменялись консулами, напоминает "Свободная Пресса". Возможно, после Крыма у Киева развилась фобия – потерять часть территории. Теперь Незалежную преследует навязчивая идея, что Будапешт присматривает себе Закарпатье. А ситуация с выдачей венгерских паспортов, которую украинцы отмечали шампанским, вконец свела с ума руководство страны. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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