Потому что газу на дают: украинцев лишают горячей воды

Им ставят в пример США

Киев должен перенимать передовой опыт цивилизованных стран и отказаться от централизованной подачи горячей воды. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Он объяснил горожанам, что простые американцы и европейцы живут по принципу "сделай сам", то есть нагревают воду собственными руками с помощью бойлеров и котельных. Такой способ гораздо выгоднее для городской казны, ведь не нужно тратиться на подогрев и транспортировку воды, а также на обслуживание сетей.

"Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении", – объяснил он жителям в эфире телеканала "Киев".

По его словам, украинская столица до сих пор в этом плане самый отсталый город в Восточной Европе, потому что кроме него нигде больше нет такой блажи, как централизованное горячее водоснабжение.

Чуть ранее Кличко, сидя в ресторане, доходчиво объяснил украинцам, что надо пользоваться бойлерами, как он сам, потому что "газу зараз не дають"