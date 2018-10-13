Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Мигранты с Незалежной, едущие в Россию на заработки, обязаны встать под ружье ради завоевания земли русской. В этом глубоко убежден скандально известный глава Минтранса Украины Владимир Оделян, который неоднократно ратовал за прекращение транспортного сообщения между странами.
В интервью изданию "Громадьске ТВ" он заявил, что если его соотечественники вынуждены по каким-то причинам ездить в соседнее государство, то делать это надо только с оружием.
"Одевать форму, брать автомат, идти воевать", – дал министр напутствие согражданам.
В первую очередь, украинские мигранты должны отвоевать у россиян Москву и Кубань, а после уже можно задуматься о том, чтобы "поехать дальше".
Очередное неадекватное предложение Оделяна прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. Он увидел у украинского министра маниакальное расстройство и объяснил, в каком направлении ему стоить проследовать.
"Можно сказать лишь одно: аптека – за углом, консультация у психиатра – третий дом справа", – написал он в Twitter.
Из Киева слышны заявления, относящиеся не столько к сфере политики, сколько к области психиатрии. Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы «брать автоматы»... Их авторам можно сказать лишь одно : аптека - за углом, консультация у психиатра - третий дом справа.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 октября 2018 г.
Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО
Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы