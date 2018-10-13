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На Украине собрались отвоевать Москву и Кубань

Вместо заработок жителям Незалежной предлагают воевать

Мигранты с Незалежной, едущие в Россию на заработки, обязаны встать под ружье ради завоевания земли русской. В этом глубоко убежден скандально известный глава Минтранса Украины Владимир Оделян, который неоднократно ратовал за прекращение транспортного сообщения между странами.

В интервью изданию "Громадьске ТВ" он заявил, что если его соотечественники вынуждены по каким-то причинам ездить в соседнее государство, то делать это надо только с оружием.

"Одевать форму, брать автомат, идти воевать", – дал министр напутствие согражданам.

В первую очередь, украинские мигранты должны отвоевать у россиян Москву и Кубань, а после уже можно задуматься о том, чтобы "поехать дальше".

Очередное неадекватное предложение Оделяна прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. Он увидел у украинского министра маниакальное расстройство и объяснил, в каком направлении ему стоить проследовать.

"Можно сказать лишь одно: аптека – за углом, консультация у психиатра – третий дом справа", – написал он в Twitter.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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