Министр обороны отказался служить Украине

Глава силового ведомства Степан Полторак увольняется

Министр обороны Незалежной Степан Полторак подал рапорт об уходе с воинской службы. Причины поступка главы оборонного ведомства Незалежной не раскрываются. Президент Петр Порошенко решение коллеги поддержал и заявил, что тот теперь "возглавит Минобороны в качестве гражданского лица".

В эфире украинских телеканалов Порошенко завил, что Полторак оставляет военную службу. "В соответствии с требованиями закона Украины "О национальной безопасности Украины", уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины будет занимать гражданское лицо", – подчеркнул он.

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Однако это решение не помешает Полтараку руководить и дальше военным ведомством Незалежной. Порошенко отметил, что теперь его коллеге не будет проще: вся ответственность за происходящее в Минобороны останется на нем. Кроме того, президент поздравил коллегу и наградил его орденом Богдана Хмельницкого первой степени. Все-таки не зря Полторак служил в армии 35 лет и был главой силового ведомства в тяжелые времена.

При этом, отказ Полторака от службы был совершен не просто так. По новому закону Незалежной, который приняли относительно недавно – летом 2018-го, который определяет одно из основных интересов членство в НАТО и Евросоюзе, предусмотрено новое назначение главы МИнобороны.

По закону, министр обороны должен быть гражданским лицом и назначаться по представлению лидера. Кроме того, их числа гражданских лиц назначат и его заместителей. Документ начнет действовать с 1 января 2018 года.