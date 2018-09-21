Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украину разбирают на части

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
Киев махнул рукой на Закарпатье

Первые лица государства готовы без боя сдать значительную часть украинской территории. О неминуемой участи Закарпатья поведал на всю страну глава МИД Незалежной Павел Климкин.

По его словам, эта область Украины может повторить судьбу Донбасса. Минист также отметил существующий риск отделения и других земель, где проживают нацменьшинства, такие как румынская и болгарская общины.

"Закарпатье – очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов для нас. Мы должны это учесть, иначе создадим ситуацию, которая будет стоить многого", – заявил Климкин в эфире радио "Новое время".

Дорого же обойдется власти бездействие, подчеркнул министр иностранных дел, причем откупиться на сей раз у нее не получится.  "Только деньгами [проблему] не решить", - отрапортовал Климкин.

Речь идет о посягательствах на закарпатские земли венгров. Недавно они выдавали паспорта жителям региона. Те в свою очередь принимали присягу на верность Венгрии. Двойное гражданство отмечали шампанским.

Киев был обескуражен столь дерзкой выходкой. Климкин пригрозил венгерскому консулу высылкой, если видео, которое попало в сеть, будет признано достоверным.

Он также поведал, что до конца месяца на Генассамблее ООН в Нью-Йорке встретится со своим венгерским коллегой Питэром Сийярто. Беседа обещает быть непростой, от того еще более захватывающей.  

Вдохновленный российским опытом Будапешт давненько нацелился на некогда принадлежавшую ему территорию Незалежной. Еще в начале августа украинцы предъявили венгерскому дипломату Ласло Папу ноту. Тогда Киев настаивал на официальных разъяснениях: почему Будапешт "открыл" должность министра по развитию Закарпатской области.

Украина выставила ультиматум: если Венгрия не приведет убедительные аргументы, Украина намерена запретить чиновнику пересекать ее границы. Киев призывал Будапешт прекратить действовать во вред двусторонним отношениям и не вмешиваться во внутренние дела государства, иначе последний не минует дипломатического воздействия.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Взломали WADA: Россию обвинили в грязной игре

После восстановления в правах РУСАДА европейцы вышли из себя

Запад поведет Порошенко по пути Скрипаля

Президента Незалежной ждет незавидная участь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей