Киев махнул рукой на Закарпатье

Первые лица государства готовы без боя сдать значительную часть украинской территории. О неминуемой участи Закарпатья поведал на всю страну глава МИД Незалежной Павел Климкин.

По его словам, эта область Украины может повторить судьбу Донбасса. Минист также отметил существующий риск отделения и других земель, где проживают нацменьшинства, такие как румынская и болгарская общины.

"Закарпатье – очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов для нас. Мы должны это учесть, иначе создадим ситуацию, которая будет стоить многого", – заявил Климкин в эфире радио "Новое время".

Дорого же обойдется власти бездействие, подчеркнул министр иностранных дел, причем откупиться на сей раз у нее не получится. "Только деньгами [проблему] не решить", - отрапортовал Климкин.

Речь идет о посягательствах на закарпатские земли венгров. Недавно они выдавали паспорта жителям региона. Те в свою очередь принимали присягу на верность Венгрии. Двойное гражданство отмечали шампанским.

Киев был обескуражен столь дерзкой выходкой. Климкин пригрозил венгерскому консулу высылкой, если видео, которое попало в сеть, будет признано достоверным.

Он также поведал, что до конца месяца на Генассамблее ООН в Нью-Йорке встретится со своим венгерским коллегой Питэром Сийярто. Беседа обещает быть непростой, от того еще более захватывающей.

Вдохновленный российским опытом Будапешт давненько нацелился на некогда принадлежавшую ему территорию Незалежной. Еще в начале августа украинцы предъявили венгерскому дипломату Ласло Папу ноту. Тогда Киев настаивал на официальных разъяснениях: почему Будапешт "открыл" должность министра по развитию Закарпатской области.

Украина выставила ультиматум: если Венгрия не приведет убедительные аргументы, Украина намерена запретить чиновнику пересекать ее границы. Киев призывал Будапешт прекратить действовать во вред двусторонним отношениям и не вмешиваться во внутренние дела государства, иначе последний не минует дипломатического воздействия.