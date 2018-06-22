Украинцы назвали День памяти и скорби праздником

У постмайданных властей Незалежной свой взгляд на общую историю

"Атавизмом совка" назвал главный украинский декоммунизатор, руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович мероприятия, которые проходят в России, Белоруссии и на Украине 22 июня в День памяти и скорби, когда граждане этих стран поминают жертв самой кровавой войны в мировой истории. Именно в этот день в 1941 году немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию СССР и для советского народа началась Великая Отечественная война.

И вот тут с берегов Днепра, напомним, германская авиация бомбила Киев в четыре часа утра наступления, проклюнулся любитель Бандеры и Шухевича.



"Празднование 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой Отечественной". советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую", – написал Вятрович в своем Facebook.

Ура-патриот постмайданной Незалежной заявил, что миф о "Великой Отечественной" служит для мобилизации российского общества, в том числе для борьбы против Украины. По его мнению, отмечать 22 июня в стране "не только неуместно, но и опасно".

Вятрович считает, что о начале самой кровопролитной войны в истории человечества нужно вспоминать 1 сентября, а чествовать ее жертв 8 мая.

Потом 41-летний уроженец Львова не успокоился и снова закидал Сеть своими размышлениями о 22 июне. Он задался вопросом, что же на Украине отмечают в этот день, и сам ответил на него: "90% ответит – "начало Великой Отечественной войны". Потому, что "22 июня" – это мем, который запускает в действие миф о "Великой Отечественной", который в свою очередь является идеологической платформой российского империализма".

Аккурат накануне на родине Вятровича неизвестные вандалы испохабили на Холме Славы могилу героя Советского Союза Николая Кузнецова. На постаменте желтой краской они нарисовали тризуб и написали слова "враг УПА (запрещена в РФ)" и "палач". Пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что следователи устанавливают личности вандалов, а также решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам УК Украины, пишет Корреспондент.net.

Отмечается, что могила легендарному советскому разведчику последний раз была осквернена в августе 2017 года.

