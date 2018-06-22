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Гребенщиков поплатился за любовь к киевлянам

Борис Гребенщиков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
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На музыканта напали во время бесплатного выступления на Украине

Патриарх отечественной рок-сцены, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков известен на родине своими проукраинскими взглядами. Он бесстрашно посещает Киев, где дает бесплатные концерты на улицах столицы Незалежной. Однако последнее такое выступление едва не закончилось для музыканта весьма плачевно – на него напал местный националист.

В Сети появилось видео, где на сцену на Пейзажной аллее в центре Киева прорывается агрессивно настроенный мужчина. В руках он держит плакат с провокационными надписями и обвинениями Гребенщикова в "рашизме".

Лидер "Аквариума", однако, не потерял присутствия духа. Он просто прервал песню и дождался, пока члены группы выдворят хулигана.

После инцидента артист как ни в чем не бывало возобновил концерт, пожелав нападавшему скорейшего выздоровления.

"Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше", – заметил рокер.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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