Жириновский назвал Незалежную недогосударством

Российские политики ответили на украинские санкции против наших партий и движений

Европе уже изрядно надоела Украина, и через некоторое время она бросит Киев как чемодан без ручки. Так лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал включение его партии в расширенный антироссийский санкционный список Незалежной.

Ранее в пятницу, 22 июня, на сайте украинского президента Петра Порошенко был размещен соответствующий документ. В нем, помимо Либерально-демократической партии России, оказались "Единая Россия", "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и "Патриоты России", а также общественные организации "Союз ветеранов Афганистана", "Боевое братство", "Союз пенсионеров России", "Корпус "За честные выборы".



Владимир Вольфович ответил стремительно.

"Мы, партия ЛДПР, не признали ни госпереворот на Украине, ни последовавшие за ним выборы, потому что считаем свержение (экс-президента Виктора) Януковича незаконным. Так что и сама нынешняя украинская власть и все ее решения для нас просто нелегитимны", – заявил РИА "Новости" Жириновский.

Политик напомнил, что пребывает в черных списках на Украине с 1991 года и остается в них по нынешнее время, поскольку всегда говорил о возвращении Крыма в состав Российской Федерации.

"Вся Украина – это failed state, провалившееся государство, и существует только за счет дотаций из Евросоюза. Но европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы, и рано или поздно (Европа) бросит этот чемодан без ручки. Тогда большая часть этой территории по примеру Крыма вернется в Россию", – убежден Жириновский.

Пришел отклик на санкции и от лидера КПРФ Геннадий Зюганова, назвавшего действия украинских властей очередной глупостью на уровне закупок Киевом американского газа или южноафриканского угля.

"Одна глупость следует за другой, так что нас это не беспокоит. Мы помогали и будем помогать украинскому народу, своим друзьям, братьям, для нас это вопрос принципа", – отметил ТАСС российский коммунист.

По мнению же главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, власти Незалежной просто копируют поведение США и Евросоюза, пытаясь "вести себя как взрослые" и "постоять рядом с сильными мира сего". Он уверен, что ограничительные меры никак не повлияют на наши партии, в том числе не имеют правовых последствий за пределами России.

"Это делается с прицелом на собственные выборы и в продолжение линии на поиск внешнего виноватого в нынешних проблемах страны: чем сильнее недовольство населения, тем больше будет разного рода санкций и актов про "агрессию", "оккупацию" и прочую атрибутику того виртуального мира, в который сегодня власть пытается погрузить всю страну", – добавил Косачев.

В "Единой России" санкционный список вообще посчитали липой и пустым решением для российских партий.

"Это откровенный фейк. Ничего не значащее для нас решение: никаких счетов, ни активов у "Единой России" на Украине не было и нет. Не знают, чем себя потешить", – сказал замсекретаря генсовета "ЕР", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Парламентарий подозревает, что такими шагами украинская сторона продолжает политику по разрыву всех связей и контактов между Москвой и Киевом.

Порошенко накануне одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о внесении изменений в перечень, в котором теперь находится 1759 человек и 786 организаций.