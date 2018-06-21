Европа задумалась о снятии антироссийских санкций
Поднять вопрос о пересмотре санкций против России можно будет только летом 2019 года, на саммите Совета Европы.
Об этом RT рассказал депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио. Он подчеркнул, что европейские страны в целом проявляют интерес к "разрядке в отношениях с Россией", однако поскольку ограничительные меры против РФ недавно были продлены еще на год, снять их прямо сейчас не представляется возможным.
По словам Боргезио, в отмене антироссийских санкций заинтересованы, прежде всего, ФРГ и Франция - "страны с сильной экспортной составляющей". Ограничения против Москвы ударили по таким отраслям европейского производства, как сельскохозяйственный сектор, а также сферам роскоши, таким, как мода и т.д.
Ранее вице-премьер Италии Джанлука Савоини рассказал "Известиям", что "санкции против России непродуктивны".
Антироссийские санкции были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Они регулярно продлеваются через каждые полгода. Санкционная война нанесла удар не только по экономике РФ, но и по европейским странам, в связи с чем многие политики и бизнесмены заявляют о необходимости отмены ограничительных мер против Москвы.
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