Европа задумалась о снятии антироссийских санкций

В ближайшее время "потепления" в отношениях между РФ и ЕС не предвидится

Поднять вопрос о пересмотре санкций против России можно будет только летом 2019 года, на саммите Совета Европы.

Об этом RT рассказал депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио. Он подчеркнул, что европейские страны в целом проявляют интерес к "разрядке в отношениях с Россией", однако поскольку ограничительные меры против РФ недавно были продлены еще на год, снять их прямо сейчас не представляется возможным.

По словам Боргезио, в отмене антироссийских санкций заинтересованы, прежде всего, ФРГ и Франция - "страны с сильной экспортной составляющей". Ограничения против Москвы ударили по таким отраслям европейского производства, как сельскохозяйственный сектор, а также сферам роскоши, таким, как мода и т.д.

Ранее вице-премьер Италии Джанлука Савоини рассказал "Известиям", что "санкции против России непродуктивны".

Антироссийские санкции были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Они регулярно продлеваются через каждые полгода. Санкционная война нанесла удар не только по экономике РФ, но и по европейским странам, в связи с чем многие политики и бизнесмены заявляют о необходимости отмены ограничительных мер против Москвы.

