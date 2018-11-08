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Киеву предложили торг: Крым в обмен на Донбасс

Фото: www.globallookpress.com
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Инициативы поступают от неизвестных не частных лиц

Украинской стороне в качестве одного из вариантов разрешения вооруженного конфликта в Донбассе предлагается официально признать Крым в составе Российской Федерации. Об этом рассказал представитель Киева в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук. При этом он не раскрыл имен тех, кто выступает с такими инициативами.

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе", – сообщил он телеканалу "112".

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Причем, отметил он, никто не гарантирует полного разрешения ситуации в шахтерском регионе.

"То есть откажитесь официально от Крыма и потом можно будет, они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", – добавил пан Марчук.

Выдвиженцев "сдачи" полуострова в обмен на урегулирование конфликта в Донбассе украинский представитель не назвал.


Однако что-то подобное уже предлагал депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Артеменко. Помнится, в феврале прошлого года газета The New York Times написала, что он разработал план заключения мира между Украиной и Россией (как будто РФ с кем-то воюет, кроме террористов в САР) и снятия санкций с Москвы.

Сообщалось, что документ был передан тогдашнему советнику американского президента Дональда Трампа Майклу Флинну. Якобы по плану предусматривались вывод мифических российских войск из Донбасса и проведение референдума на Украине, на котором необходимо ответить на вопрос о сдаче Крыма в "аренду" России на 50 или 100 лет.

Сам Артеменко потом оправдывался, что концепцию разрабатывали несколько парламентариев, в том числе оппозиционных, и в ней не было никакой "аренды".

Но у пана Марчука хотелось бы узнать: "Имя, сестра, имя!"

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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