Киев готовит химатаку в Донбассе

ВСУ пытаются сорвать выборы в ДНР

Начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов утверждает, что украинцы готовят химатаку в Донбассе, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной республики.

"Нашей разведкой вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса", – цитирует его РИА "Новости".

Он подчеркнул, что солдат, находящихся на границе с ДНР, срочно укомплектовывают средствами радиохимической и биологической защиты.

Напомним, что выборы планируется провести 11 ноября.