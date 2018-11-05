Киев готовит химатаку в Донбассе

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Начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов утверждает, что украинцы готовят химатаку в Донбассе, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной республики.
"Нашей разведкой вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса", – цитирует его РИА "Новости".
Он подчеркнул, что солдат, находящихся на границе с ДНР, срочно укомплектовывают средствами радиохимической и биологической защиты.
Напомним, что выборы планируется провести 11 ноября.
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