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В Раде пригрозили насильно захватить Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Украинские политики мечтают отомстить Москве за все проблемы в стране

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, якобы в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. Мосийчук предупредил, что его "выдуманная история" может повториться вновь.

"История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию", – написал он.

При этом депутат добавил, что только такой исход удовлетворит "нацию воинов".

Отметим, что Мосийчук неоднократно призывал взорвать "вражеский" Крымский мост и требовал для этой цели найти помощников на Западе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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