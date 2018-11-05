В Раде пригрозили насильно захватить Россию

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, якобы в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. Мосийчук предупредил, что его "выдуманная история" может повториться вновь.
"История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию", – написал он.
При этом депутат добавил, что только такой исход удовлетворит "нацию воинов".
Отметим, что Мосийчук неоднократно призывал взорвать "вражеский" Крымский мост и требовал для этой цели найти помощников на Западе.
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