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Хвастовство "Нафтогаза" развенчали на Западе

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Американская корпорация не дала шанса украинской компании

"Нафтогаз" не сможет поживиться за счет "Газпрома". К такому мнению пришли в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

В ноябрьском отчете корпорации сообщается, что еврооблигациям, которые украинская компания планирует выпустить в форме кредитных нот (LPN), присвоен предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4". Данное мнение экспертов было сформировано с учетом оценки перспектив тяжбы "Нафтогаза" и "Газпрома". Аналитики считают, что Москва сумеет добиться отмены решения Стокгольмского арбитража и Киев не получит ни копейки в рамках прежних финансовых исков.

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Весной 2018 г. Стокгольмский арбитраж вынес вердикт, что "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долл за неполные поставки газа в Европу по транзитному договору. Россия оспорила это решение и предпочла вообще расторгнуть все имеющиеся договоры с Украиной.

Киев попытался добиться принудительного взыскания средств за счет ареста активов "Газпрома" в европейских странах, однако Россия добилась приостановки исполнения решения Стокгольма, напоминает РИА ФАН.

На днях стало известно, что "Нафтогаз" закупает большие объемы российского газа при помощи посредников.

Fitch Ratings  – американская корпорация со штаб-квартирами в Нью-Йорке и Лондоне. Вместе с Standard & Poor’s и Moody’s составляет "большую тройку" международных рейтинговых агентств.

Николай ВИКТОРОВ
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