Украина нарекла себя специалистом по "русскому медведю"

Глава Незалежной готов поделиться опытом борьбы с российской угрозой

Украина прекрасно изучила методы России и может помочь западным странам выстроить от нее прочную преграду. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия".

"За эти годы мы очень хорошо изучили повадки "русского медведя". Кто-кто, а мы очень хорошо знаем, когда Россия снимает фальшивую маску и становится тем явным нескрываемым врагом, когда гибридная война показывает, что это война настоящая. Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать", – приводит слова главы государства "112 Украина".

Он рассказал, что Киеву пришлось столкнуться с "информационными атаками, попытками дестабилизации ситуации внутри страны, энергетическим шантажом, закрытием рынка". Агенты влияния Кремля действуют в "политической, культурной, социальной сферах" и через религиозные организации.

Но эта проблема должна волновать не только Незалежную, но и граждан Европы. "Те способы, которые Россия шлифует в Крыму и Донбассе, касаются не только Украины", – цитирует РИА ФАН Порошенко. По его убеждению, благодаря такому комплексу гибридных мер Москва активно рулит жизнью европейского общества: влияет на исходы выборов, референдумов.

"Зачем России идти прямой войной, если можно уничтожить саму европейскую идею, активно вмешиваясь в Brexit, вмешиваясь в референдум в Нидерландах", – указал Порошенко, отметив, что в будущие украинские выборы Москва также непременно попытается вмешаться.

Ранее в Великобритании обнародовали доклад, что половина всех выходцев из РФ в Лондоне являются шпионами и агентами влияния Кремля.