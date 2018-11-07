Несостоявшаяся террористка намерена выбросить из руководства страны политическое старье

Депутат Верховной рады, экс-наводчица ВСУ Надежда Савченко объявила из СИЗО, где она сидит в ожидании суда по обвинению в подготовке госпереворота, что будет участвовать в выборах президента Украины в марте 2019 года. Эту весточку общественности донесла ее сестра Вера.

По ее словам, для арестованной это является делом принципа.

"Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает", – сказала Вера в интервью "Главкому".

Она отметила, что им не спешат помогать финансово.

"Я вижу, что у представителей всех парламентских политических сил все слаженно: они годами друг друга знают, крестили детей, женились-разводились. В политической семье все в порядке, так разве такой семье нужна Надежда, которая придет и скажет: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!"?" – заявила родственница арестантки.

Девушка добавила, что деньги на избирательную кампанию они с сестрой намерены собирать с помощью "Общественно-политической платформы" Надежды Савченко. Вера надеется на поддержку украинских инвесторов, которые пострадали от коррупции. У будущей кандидатки всего два месяца осталось, чтобы собрать необходимую сумму, подчеркнула ее сестра.

Савченко задержали сотрудники СБУ 22 марта текущего года. Ей инкриминируют попытку организации государственного переворота и подготовку к убийству высших должностных лиц Незалежной, в том числе президента Петра Порошенко. Позже, 22 апреля, суд арестовал ее на два месяца без права внесения залога, а впоследствии неоднократно продлевал арест.

В последний раз срок содержания под стражей был продлен 25 октября до 23 декабря.

