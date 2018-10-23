В СИЗО депутат Рады оперироваться не хочет

Находящаяся под следствием депутат Верховной рады Надежда Савченко пожаловалась, что испытывает сильную боль. В ходе заседания Шевченковского районного суда Киева во вторник, 23 октября, опальный политик заявила, что ей требуется оперативная помощь медиков.

"Мне действительно нужны две операции. Это старая травма в колене еще с армии… из-за того, что я сейчас мало двигаюсь, все воспалилось", – приводит "Украинская правда" слова Савченко. Нардеп пояснила, что у нее давние проблемы с мениском и порванной крестообразной связкой колена.

Впрочем, врачи рекомендовали пациентке не спешить с операцией, будучи в СИЗО. Поскольку после подобного хирургического вмешательства требуется реабилитация в течение 6-9 месяцев. Единственный выход пока – заниматься на велотренажере, беговой дорожке и тренажере по гребле. Но эти советы медиков звучат издевательски.

"У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут", – пояснила Савченко. "Пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз", – сурово отметила подсудимая.

Савченко задержали 22 марта прямо в здании в Верховной рады по подозрению в подготовке госпереворота и терактов в Киеве. За это ей грозит пожизненное лишение свободы. Нардеп лишена парламентской неприкосновенности, однако сдать депутатский мандат она отказалась.

А 23 октября суд должен рассмотреть запрос Генпрокуратуры Незалежной о продлении пребывания Савченко под стражей.