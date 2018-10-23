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Контрмеры Москвы на санкции Киева обрушатся на окружение Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Balk/dpa
"Неудачных представителей" украинского народа в России жалеть не станут

Ответ России на недружественные действия Украины будет персонифицированным. В этом уверен замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев. Комментируя поручение президента РФ Владимира Путина правительству по разработке контрмер на украинские санкции, он предположил, что в первую очередь они затронут конкретных людей из окружения лидера Незалежной Петра Порошенко.

В частности, меры могут быть направлены против тех, кто активно подталкивает Киев к вступлению в НАТО, кто поддерживает церковный раскол, кто принимал антироссийские законы, приводит РИА "Новости" слова Васильева.

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Впрочем, простых украинцев тоже затронут контрмеры России. Потому что, помимо физических лиц, они будут введены и в отношении юридических, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А вот против граждан Незалежной, которые живут и работают в РФ, никаких ограничительных мер Москва предпринимать не намерена.

"Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", – цитирует Пескова ТАСС.

Накануне Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в ответ на антироссийские выпады Киева. Кабмину РФ поручено выработать конкретные шаги в этом направлении.

Николай ВИКТОРОВ
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