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Порошенко освободит украинский народ от "газовой кабалы"

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеАктивисты Майдана заблокировали электричку в Киеве
Запойный президент ставит очередные недостижимые цели

Предвыборная гонка все ближе, и лидер Незалежной усердно готовится к ней. Пока только на словах.

Одно из последних обещаний Петра Порошено гласит: Украина больше не будет зависеть от российского газа. Правда, как всегда, не уточнил, каким образом намерен достичь поставленной цели.

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"Едва-едва выбрались из этой кабалы – и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый русский мир я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда в них много, правды – мало или, может, и вовсе нет", – изрек пан Порошенко пламенную речь перед представителями Счетной палаты Незалежной, передает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении он дал слово, что спасет народ от "газовой кабалы", предупреждая, от кого ему следует держаться подальше.

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", – заявил Петр Алексеевич.

С 1 ноября на Украине подорожает газ. Повышение цен на 23,5% на днях одобрило правительство страны, напоминает RT

Оксана ПОДТУРКИНА
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