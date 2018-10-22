Разгневанные пассажиры по-русски послали их совершать новую революцию гидности

В понедельник с утра в украинской столице случился сбой в движении электричек из-за того, что некие активные граждане блокировали железнодорожные пути между станциями "Троещина-2" и "Почайна" на северо-востоке Киева. Они требовали, чтобы к составу электропоезда, идущего утренним маршрутом, добавили вагонов.

"Поймите, нас задолбало😈 Жители Троещины заблокировали жд пути с требованием добавить вагоны к утреннем составу городской электрички", – написала в своем Facebook пользователь Мария Витязь.

Она сообщила, что заявку на увеличение вагонов подавали еще несколько недель назад. По ее словам, электричка содержит всего четыре вагона, которые в час пик не вмещают всех пассажиров.

"Традиционно приехала электричка на четыре вагона на станцию Троещина-2 и традиционно в нее не поместилась половина людей. Люди блокируют движение поезда. Некоторые цепляется сзади, и не ради экстрима, а для того, чтобы доехать на работу", – написала Инна Вишенская, сопроводив свой пост проклятием в адрес Киевпастранса и указав, что в аду им будет уготовано особое место.

Также киевляне требовали соблюдать график движения.

"С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу. В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка стала вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка (декоммунизированная в Почайну) и Троещина. Собрались огромные толпы народа", – сообщается на страничке в соцсети "Киев Оперативный".



По данным Киевпастранса, электрички стояли с 08:15 до 09:05.

Однако необходимо заметить, что, судя по видеороликам, блокировка транспорта была одобрена не всеми пассажирами. На кадрах слышно (что примечательно, в большинстве украинцы говорили на русском языке), как активистов гнали на традиционные украинские баррикады.



"А что это за х*** такая, что это за право лесть под электричку? Ты газуй, на (три бесконечно популярные буквы) на майдан, слышишь, я тебе сейчас п*** (очень сильно побью) дам", – горячо выступили киевляне.

Напомним, что это уже не первый такой пассажирский бунт. В августе блокировали движение электричек во Львове. И там же народ перекрывал пути в мае этого года.

На Украине катастрофически не хватает вагонов, причем не только в электропоездах, а также пассажирского и грузового транспорта. А те, что есть, находятся в ужасающем состоянии.

