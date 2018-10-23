Россию обвинили в полной блокаде Азова

Украинцы вновь дали волю своим фантазиям

Ситуация на Азовском море складывается не в пользу Киева. Еще немного, и Москва полностью запрет украинцев во внутренней акватории, которая насквозь простреливается береговой артиллерией. Такую зловещую картину представил украинцам заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.



Украина уступает России "в военном компоненте". "Не в наших интересах и силах начинать войну на море", – отметил чиновник в интервью "Обозревателю". Он "не видит особого смысла" в создании военно-морской базы на Азове.

"Конечно, нужно иметь свое присутствие в Азовском море, чтобы обозначить – в случае необходимости мы можем дать сдачу. Но со стратегической точки зрения эта база не имеет никакого значения, ввиду наличия Керченского пролива. Россия в состоянии просто заблокировать движение, и тогда просто все суда, находящиеся в Азовском море, останутся там. Более того, его (Азовского моря) территория контролируется и простреливается как береговой артиллерией, так и ракетными комплексами", – заявил Тука.

Замминистра пока не решил, стоит ли Украине разрывать договор о совместном использовании Азовского моря с Россией.

"Есть аргументы как за, так и против. Дело в том, что в Украине мало специалистов по международному морскому праву. То, что выступают разного рода депутаты, журналисты – это не профессиональная оценка. Прежде чем принимать решения, нужно обязательно взвешивать последствия. Люди, которые призывают сделать немедленный разрыв, они апеллируют к тому, что сразу вступит в силу международное морское право, 12-мильная зона. Однако в этом случае они забывают добавить, что Россия объявит Керченский пролив исключительно своей экономической зоной", – отметил Тука.

Кроме того, чиновник опасается, что в случае разграничения акватории на исключительные экономические зоны часть глубоководного фарватера, по которому крупнотоннажные суда заходят в порты Бердянска и Мариуполя, станет российской. Москва может помешать проводить чистку фарватера от заиливания, да и вообще может перестать пропускать украинские корабли по этому маршруту.

"Кроме того, никто не учитывает факт, если даже разорвать договор и начнет действовать международное морское право, нет гарантии, что Россия на это согласится и проведет демаркацию морских границ. Она этого не будет делать, так как игнорирует процедуру на суше более 20 лет, так же она будет вести себя на Азовском море", – заключил замминистра.

Обстановка в Азовском море обострилась после введения в строй Крымского моста. Украина обвиняет Россию в захвате своих кораблей, тогда как наша страна ссылается на действующее между странами соглашение, по которому пограничники могут досматривать любое судно в акватории.

Чтобы "противостоять российской агрессии", Киев решил построить на Азовском море военно-морскую базу и начал перебрасывать туда по суше патрульные катера. Кроме того, в Приазовье участились учения украинской армии.