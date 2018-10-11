Граждане соседней страны занимались браконьерством

В Таганрогском заливе Азовского моря задержаны злоумышленники. На лодке типа "Казанка" они вышли в воды России и занялись рыбалкой. Подоспевшие на катере российские пограничники выяснили, что у мужчин не было разрешения на ловлю рыбы. Более того, мужчины оказались гражданами Украины.

"В двух километрах от береговой полосы Таганрогского залива Азовского моря, в пяти километрах юго-западнее населенного пункта Весело-Вознесенка пограничники обнаружили двух граждан Украины на лодке типа "Казанка-5 м", у которых отсутствовало разрешение на добычу водных биологических ресурсов", – приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

Отмечается, что иностранные браконьеры успели поймать около 4 тыс. особей рыб разных пород. Для промысла они использовали подъемные ловушки – в лодке их обнаружили около сотни.

В результате улов, лодку и снасти у украинцев конфисковали, составив протокол об административном правонарушении по ст. "Нарушение правил, регламентирующих рыболовство". Кроме этого, мужчинам грозит денежный штраф.

По случайному совпадению провокация погранслужбы Украины в отношении российских коллег была запланирована как раз на четверг, 11 октября. Как писало "Утро", группа украинских журналистов была приглашена выйти из Мариуполя в Азовское море на сторожевом катере. Перед репортерами поставили задачу: зафиксировать, как агрессивно российские пограничники препятствуют движению гражданских судов Незалежной.