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Порошенко создал войска против Крыма

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str/
продолжениеСядут все, кого достанут: Киев завел дело за Крымский мост
Киев приготовился к атаке

Вооруженные силы Незалежной смогут отразить нападение со всех сторон, в том числе и из Крыма – украинские силы будут находиться в состоянии боевой готовности.

Президент Петр Порошенко заявил об этом во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и пограничников в Хмельницкой области.

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"На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе, и с крымского направления", – приводит слова Порошенко УНН.

Глава Украины уточнил, что речь идет о 39 боевых бригадах, а также воинских частях оперативного, тылового и технического обеспечения.

"Войска надо держать наготове, в том числе, из Приднестровья, в том числе, с севера", – добавил украинский президент.

По мнению Порошенко, в настоящее время украинская армия восстановила боеспособность, приобрела боевой опыт, нарастила оперативные возможности и улучшила техническое оснащение, отмечает УНИАН. Он добавил, что военные усилили и противовоздушную оборону: вырос авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск.

Валентина МАЙОРОВА
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