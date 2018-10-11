Незалежная активно ищет участников возведения российского транспортного перехода

По факту строительства Крымского моста на Украине возбудили уголовное дело и в настоящее время открыли "охоту" на компании, которые могли участвовать в работе на "страну-агрессора". Об этом накануне заявил на совместном брифинге с генпрокурором Юрием Луценко руководитель мифической "прокуратуры АРК" Гюндуз Мамедов.

По его словам, сейчас это потешное ведомство проводит проверку причастности как украинских, так и зарубежных компаний к возведению транспортного объекта.

"Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста. Это строительство наносит существенный вред экологии", – цитирует "Апостроф" пана Мамедова.

Он добавил, что прокуратура ходатайствовала о предоставлении международной помощи в поиске таких компаний.

Пан Луценко сообщил, что после того, как "крымская прокуратура" стала интересоваться морскими судами, транспортирующими щебень, они начали маскироваться.

"Указывают порты доставки грузинские или абхазские. Тем не менее, у нас есть возможности точно доказать доставку этих товаров на территорию оккупированного Крыма", – сказал он.

Журналисты тут же задали ему вопрос, отслеживает ли прокуратура доставку на полуостров других товаров из Незалежной, в том числе и через территорию России (тут все дружно вспомнили наличие в крымских магазинах конфет фабрики "Рошен"). Генпрокурор ответствовал, что в ведомстве таких дел масса.

"Они, как правило, проходят по статье финансирование терроризма", – подчеркнул пан Луценко.

По его данным, отмечены десятки случаев, когда достаточно серьезные компании разного профиля везут товары якобы в Азербайджан, Болгарию, Румынию, Казахстан, однако на самом деле, войдя на транзитную территорию РФ, следуют в Крым.

"Как правило, это приводит к арестам счетов подозреваемых юридических и физических лиц. И за это законодательство предусматривает достаточно серьезное наказание. Поэтому злоумышленники стараются активно маскироваться", – резюмировал он.

Напомним, в конце прошлой недели Главное следственное управление СБУ раскрыло, что украинская компания поставляла материалы для строительства Крымского моста, против поставщиков открыто уголовное производство.

Буквально за пару дней до этого украинские радикалы приехали толпой в Гнивань и облили мэра этого городка Владимира Кулешова кровью, обвинив его в поставках щебня для строительства Крымского моста.

