Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина подготовила России провокацию в Азовском море

Фото: wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
Российских пограничников атакуют 11 октября

Киевские власти под телекамеры решили устроить провокацию с целью дискредитации сотрудников Погранслужбы ФСБ РФ в Азовском море.

Об этом рассказал сегодня РИА "Новости" информированный источник в Крыму.

По теме

"Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре российские военные сопроводили два украинских корабля через Керченский пролив – поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец". Киев затеял создавать свой военный флот в азовской луже.

В начале октября секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что ВСУ вскоре начнут серьезные учения в акватории Азовского моря.

О том, что украинские депутаты и журналисты умеют устраивать цирковые представления, все поняли после вчерашнего спектакля с резиновыми изделиями, песнопениями и бандеровскими кричалками в стенах ПАСЕ. Так что предупреждение из Крыма вполне может оказаться завтра реальностью.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Туалетная бумага вместо продуктов: в Крыму нечего есть

Страшный дефицит на полуострове обнаружили украинцы

Японцы разозлились из-за российских стрельб на Курилах

Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей