Российских пограничников атакуют 11 октября

Киевские власти под телекамеры решили устроить провокацию с целью дискредитации сотрудников Погранслужбы ФСБ РФ в Азовском море.

Об этом рассказал сегодня РИА "Новости" информированный источник в Крыму.

"Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре российские военные сопроводили два украинских корабля через Керченский пролив – поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец". Киев затеял создавать свой военный флот в азовской луже.

В начале октября секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что ВСУ вскоре начнут серьезные учения в акватории Азовского моря.

О том, что украинские депутаты и журналисты умеют устраивать цирковые представления, все поняли после вчерашнего спектакля с резиновыми изделиями, песнопениями и бандеровскими кричалками в стенах ПАСЕ. Так что предупреждение из Крыма вполне может оказаться завтра реальностью.

