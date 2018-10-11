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Украину ждет новая революция

Николай Азаров. Фото: wikipedia.org
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Кардинальная смена режима произойдет совсем скоро

В ближайшие месяцы в Незалежной сменится правящая верхушка. Это может случиться еще до выборов главы государства. Такое предсказание сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"У этой преступной шайки осталось не так много времени, и поэтому они потеряли рассудок и придумывают всякие бредни, но уже через полгода их не будет. А все те, кого они так упорно уничтожали все эти годы, помогут украинскому народу предъявить им счет за все их преступления", – написал он на своей странице в Facebook.

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Экс-глава правительства набросился на генерального прокурора Юрия Луценко, который обвинил его в получении взятки в 140 млн грн (560 млн руб. по тогдашнему курсу) за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером в 2010 году.

"Прокуратура окончательно превратилась в орган политической расправы киевского режима со своими оппонентами, не теми, кого режим называет оппозицией (ту он просто "держит на крючке"), а с реальными своими политическими противниками. Особое остервенение режим проявляет по отношению ко мне, как бывшему премьер-министру Украины, при котором страна развивалась, был мир и стабильность, цены и тарифы соответствовали экономике, в стране осуществлялась работа по модернизации", – объяснил поведение Луценко Азаров.

По мнению политика, Луценко попросту злится и завидует Азарову, что при нынешней власти в стране не удалось установить мир и стабильность, которые были при бывшем президенте Викторе Януковиче.

Азаров настаивает на том, что все обвинения Луценко беспочвенны: "У прокуратуры кроме воспаленного сознания Луценко и его маниакального стремления придумать для меня хоть какие-то обвинения, нет никаких фактов".

В другом посте бывший премьер также предсказал крах действующему режиму – в связи с тем, что русский язык на Украине по сути попал под запрет в образовании, культуре, здравоохранении, судопроизводстве, медиасфере и в других сферах жизни.

"Нацистский монстр в Украине состоялся. Выборы куда угодно теперь становятся бессмысленными. Страна стала уродливым скотным двором, где не уважается самое главное и самое ценное – право человека думать и говорить на родном для него языке. Жить в этом скотном дворе для нормальных людей постыдно, но теперь от них самих только зависит выйдут ли они из этого унизительного состояния или согласятся продолжать жить в таком мычащем состоянии", – указал политик.

Андрей ФИЛАТОВ
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