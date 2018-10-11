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Вашингтон шантажирует Киев антироссийскими санкциями

Фото: pixabay.com
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Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора

Нардепы Украины были вынуждены продлить закон об особом статусе Донбасса. В этом признался депутат Верховной рады Александр Вилкул. По его словам, голосованию в парламенте предшествовала встреча членов фракций со спецпредставителем США Куртом Волкером. И тот якобы прямо им сказал, чем грозит снятие особого статуса с неподконтрольных Киеву территорий.

"Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции с РФ, и, соответственно, рассыпется вся конструкция, которая имеется сегодня", – привел в эфире "112" Вилкул речь Волкера.

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Для большей убедительности посланник Вашингтона сообщил нардепам, что половина стран ЕС агрессивно настроена против Украины: дескать, им кажется, что Киев не хочет заканчивать войну в Донбассе, чтобы как можно дольше длились санкции против России. А европейцы из-за этих санкций несут серьезные экономические потери, что вызывает у них недовольство.

Таким образом, по словам Вилкула, многие нардепы голосовали не за особый статус Донбасса, а за сохранение международных санкций против России.

Действие закона о присвоении неподконтрольным Киеву территориям Донбасса особого статуса продлено до 31 декабря 2019 года. Сам документ был принят в октябре 2014-го, напоминает сайт "Комсомольская правда". Предполагалось, что с его помощью можно будет провести в регионе выборы местной власти, результаты которых признает Киев. Между тем выборы так и не были организованы.

Николай ВИКТОРОВ
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