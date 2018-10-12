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"Позор и показуха": украинцы устроили учения в Азовском море

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Акция Незалежной по устрашению России явно не удалась

Предвкушая битву на воде, Незалежная отрабатывает действия военных по обороне побережья. О готовности страны к встрече с российской армией заявил украинский лидер Петр Порошенко.

К такому выводу он пришел после увиденного в Донецкой и Запорожской областях, где проходят трехдневные тактико-специальные учения военно-морских сил. По легенде силовиков, на берегу Азовского моря высадился десант.

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"Проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", – отчитался Порошенко несколькими часами ранее в Facebook.

Он остался доволен слаженными действиями своей армии, в особенности работой командиров, которые грамотно управляют войсками "на суше, на море и в воздухе". Украинским военнослужащим, участникам учений, Петр Алексеевич поставил "твердую 12", говорится на президентском сайте. Эта оценка соответствует российской "пятерке".

 

 

В Крыму масштабные учения назвали "показухой" без определенной целевой аудитории, ведь, судя по видео, которое выложил Порошенко, украинцам особенно и хвалиться-то нечем. Бездействие группировки, безлюдное побережье, край моря и советская установка "Шилка" – все, что попадает в кадр. Размах сего мероприятия украинский лидер сильно преувеличил, полагает депутат Верховного совета республики Крым Алексей Черняк.

"Смешно все это звучит. До этого командир корабля, который проходил под Керченским мостом и показывал, как Украина готовит лопаты и пожарные шланги для отражения агрессии. Это примерно то же самое: весь масштаб украинской армии, лучше бы не позорился как главнокомандующий", – цитирует парламентария ФАН.

По словам законодателя, Порошенко таким образом пытается заработать очки перед выборами.

"Это все показуха, но непонятно для чего и для кого. Сам украинский народ давно уже понял, что он собой представляет. Порошенко играет в солдатиков, видимо, в детстве не было такой возможности. Ничего удивительного", – подытожил Черняк.

На портале лидера Незалежной также появилась информация о том, что сегодня он подписал указ о мерах по защите национальных интересов в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В течение месяца правительство должно внести в Раду свои предложения. Текст документа частично засекречен, уточняет RT.  

Напомним, месяц назад Украина усилила сухопутную группировку войск в Приазовье, похвастался генерал-полковник ВСУ Сергей Попко. А замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк днем ранее предупредил о переброске на море бронекатеров.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Оксана ПОДТУРКИНА
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