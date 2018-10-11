Украинцы обратились с мольбой к европейским друзьям

Украина призывает НАТО и ЕС буквально задавить Россию санкциями с помощью дополнительного пакета ограничений. Таким образом Украина жаждет отомстить РФ за действия в Азовском море.

Замглавы администрации главы Незалежной Константин Елисеев полагает, что Россия недостаточно пострадала за Крымский мост, поскольку санкции были введены только против шести компаний.



По теме Крымский Мост

"Надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей", – передает слова Елисеева "Укринформ".

Политик Незалежной, которая все чаще стоит перед Западом с протянутой рукой, также попросил европейских партнеров от лица страны помочь в укреплении оборонных возможностей и "в модернизации украинского флота".