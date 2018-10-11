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Крымского моста мало: Киев требует наказать Москву за Азовское море

Фото: wikipedia.org/Andrewrabbott
Украинцы обратились с мольбой к европейским друзьям

Украина призывает НАТО и ЕС буквально задавить Россию санкциями с помощью дополнительного пакета ограничений. Таким образом Украина жаждет отомстить РФ за действия в Азовском море.

Замглавы администрации главы Незалежной Константин Елисеев полагает, что Россия недостаточно пострадала за Крымский мост, поскольку санкции были введены только против шести компаний.

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"Надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей", – передает слова Елисеева "Укринформ".

Политик Незалежной, которая все чаще стоит перед Западом с протянутой рукой, также попросил европейских партнеров от лица страны помочь в укреплении оборонных возможностей и "в модернизации украинского флота".

Оксана ПОДТУРКИНА
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