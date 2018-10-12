Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Претензии Киева к Крыму дошли до абсурда

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Украина уже не знает, как еще навредить полуострову

Призывы украинских властей ввести новые санкции против России из-за Крымского моста не поддаются человеческой логике. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий интересы крымчан.

"Очевидно, киевские власти инфицированы опасной и заразной болезнью – человеконенавистничеством. Им доставляет удовольствие вредить крымчанам", – сообщил парламентарий. Его слова приводит РИА "Новости".

По теме

Шеремет предложил западным странам всерьез задуматься над тем, чтобы изолировать украинцев, поскольку они несут угрозу обществу и здравому смыслу. По словам политика, Евросоюзу и НАТО "впору вводить санкции против своих ставленников". Западным политикам стоит остерегаться украинского президента Петра Порошенко и всех многочисленных членов его команды, "которые сегодня очень токсичны".

Эксперты называют требование Украины наказывать людей за пользование Крымским мостом не только безумным, но и неосуществимым на практике.

"Я вообще не знаю, каким образом Украина сможет идентифицировать тех людей, которые передвигаются через Крымский мост, если речь будет идти о физических лицах, и те компании, которые перевозят через него (мост) грузы, если речь идет о юридических лицах", – отметил в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры, политолог Олег Игнатов

Политолог также указал на то, что многие компании, которые возят грузы в Крым, и так уже находятся под гнетом ограничений. "Украина приняла много санкций в отношении России, которые де-факто не выполняются, потому что их технически выполнить сложно или вообще невозможно. Конечно, если кто-то попадется, то в отношении них могут ввести санкции. Но это уже просто издержки конфликта", – отметил Игнатов.

Таким образом, он пришел к выводу, что заявление носит исключительно декларативный характер. Оно "направлено на то, чтобы создать негативный ажиотаж вокруг этого проекта (Крымского моста), больше адресованный внутриукраинской аудитории, чтобы показать, что украинские власти что-то делают для решения проблемы Крыма".

Ранее заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев призвал Европу и НАТО ввести ограничительные меры не только для тех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, но и для тех, кто им "пользовался". Ведь после введения моста в эксплуатацию Россия начала "блокировать" коммерческие суда на пути к украинским портам в Азовском море, отметил чиновник. По его мнению, транспортная переправа несет "угрозу" для Европы, а уже принятые ответные меры Запада являются недостаточными.

Крымский мост является самым протяженным в России. Его общая длина составляет свыше 19 километров. Движение по автомобильной части магистрали было запущено в мае этого года, на полгода раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планируется достроить и ввести в эксплуатацию к декабрю 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей