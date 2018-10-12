Претензии Киева к Крыму дошли до абсурда

Украина уже не знает, как еще навредить полуострову

Призывы украинских властей ввести новые санкции против России из-за Крымского моста не поддаются человеческой логике. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий интересы крымчан.



"Очевидно, киевские власти инфицированы опасной и заразной болезнью – человеконенавистничеством. Им доставляет удовольствие вредить крымчанам", – сообщил парламентарий. Его слова приводит РИА "Новости".

Шеремет предложил западным странам всерьез задуматься над тем, чтобы изолировать украинцев, поскольку они несут угрозу обществу и здравому смыслу. По словам политика, Евросоюзу и НАТО "впору вводить санкции против своих ставленников". Западным политикам стоит остерегаться украинского президента Петра Порошенко и всех многочисленных членов его команды, "которые сегодня очень токсичны".

Эксперты называют требование Украины наказывать людей за пользование Крымским мостом не только безумным, но и неосуществимым на практике.

"Я вообще не знаю, каким образом Украина сможет идентифицировать тех людей, которые передвигаются через Крымский мост, если речь будет идти о физических лицах, и те компании, которые перевозят через него (мост) грузы, если речь идет о юридических лицах", – отметил в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры, политолог Олег Игнатов

Политолог также указал на то, что многие компании, которые возят грузы в Крым, и так уже находятся под гнетом ограничений. "Украина приняла много санкций в отношении России, которые де-факто не выполняются, потому что их технически выполнить сложно или вообще невозможно. Конечно, если кто-то попадется, то в отношении них могут ввести санкции. Но это уже просто издержки конфликта", – отметил Игнатов.

Таким образом, он пришел к выводу, что заявление носит исключительно декларативный характер. Оно "направлено на то, чтобы создать негативный ажиотаж вокруг этого проекта (Крымского моста), больше адресованный внутриукраинской аудитории, чтобы показать, что украинские власти что-то делают для решения проблемы Крыма".

Ранее заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев призвал Европу и НАТО ввести ограничительные меры не только для тех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, но и для тех, кто им "пользовался". Ведь после введения моста в эксплуатацию Россия начала "блокировать" коммерческие суда на пути к украинским портам в Азовском море, отметил чиновник. По его мнению, транспортная переправа несет "угрозу" для Европы, а уже принятые ответные меры Запада являются недостаточными.

Крымский мост является самым протяженным в России. Его общая длина составляет свыше 19 километров. Движение по автомобильной части магистрали было запущено в мае этого года, на полгода раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планируется достроить и ввести в эксплуатацию к декабрю 2019 года.