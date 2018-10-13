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"В Крыму классно": известный американец развеял стереотипы о полуострове

Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Гость оценил мост через Керченский пролив, местную еду и "африканские" пейзажи

Телеведущий программы "Поедим, поедим!" Джон Уоррен побывал в Крыму и поделился своими впечатлениями от увиденного. Многое оказалось для него неожиданным.

Первое, что поразило Уоррена – Крымский мост. Уже давно привыкший типичным российским колдобинам, Уоррен отметил идеальную ровность дорожного покрытия на переправе. 

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"19 километров идеальной дороги и никаких пробок… Какой размах! Какие панорамы", – восхитился телеведущий, сидя за рулем своего "БМВ".

Еще одно наблюдение – природа Крыма. Уоррен нашел немалое сходство крымской натуры с африканской саванной.

"Очень похоже на Кению", – признался он, стоя посреди дикого поля.

Разумеется, большую часть программы Уоррен посвятил еде – ведь именно об этом его передача. Пока американец гостил на полуострове, он успел перепробовать дому, бестроганы, различные блюда из морепродуктов и так называемый "джазовый" плов, которым угощают только на фестивале в Коктебеле.

В конце передачи он признал, что в Крыму "круто" и в конце задал риторический вопрос: "Разве это не чудо?".


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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