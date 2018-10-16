Киев пригрозил десантными операциями на Азове

Украина даст России жесткий отпор

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сказал, что Киев применит силу в случае "обострений" на Азовском и Черном морях вплоть до десантных операций.

Вице-адмирал заявил об этом в интервью "Би-Би-Си Украина", добавив, что проверки в районе Крымского моста, который проводят корабли ФСБ и Черноморского флота России, не являются противоправными, однако само строительство моста он назвал незаконным.

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Воронченко пожаловался, что Москва намеренно "банкротит" украинские порты, в частности, Бердянск и Мариуполь, постоянно проводя проверки и "дестабилизируя ситуацию на Азовском море". Все это якобы потому, что Россия "не отказалась от намерений относительно юга Украины" и применяет все новые методы гибридной войны, включая "грязные методы".

Воронченко пообещал дать России достойный отпор, пусть даже катерами. Так, вице-адмирал привел пример, когда украинские катера отпугнули российского "Мангуста", которому пришлось сменить курс. При этом он признал преимущество ВМФ РФ в соотношении 20 к 1 и посетовал на отсутствие у украинцев "Калибров", которые им очень бы пригодились.

Ранее украинские СМИ опубликовали интервью капитана одного из военных кораблей ВМС Украины, которые прошли под Крымским мостом. В нем военный бравировал тем, что в любой момент был готов вступить в бой с российскими пограничниками и даже приготовил пожарные шланги и пулеметы на тот случай, "если они полезут".