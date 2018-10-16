Турчинов договорился с НАТО бороться с Россией

Москва сделала из Украины "испытательный полигон"

Александр Турчинов пытается убедить европейцев, что вслед за "агрессией" против Украины Россия пойдет дальше – на Европу и США. Накануне секретарь СНБО встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене, с которой политик обсудил политику Москвы на Азовском и Черном морях.

В ходе встречи Турчинов заявил, что РФ "использует весь арсенал гибридной агрессии против Киева" и рассматривает Украину как испытательную площадку для технологий, которые затем используются против Европы и США. Каким образом это будет происходить, секретарь СНБО не уточнил. Зато "пожурил" Европу за то, что та, продолжая санкции, позволяет России строить "Северный поток – 2", поддерживая таким образом стратегические интересы РФ. Подобные действия, по словам Турчинова, подвергают опасности весь европейский энергетический комплекс.

По теме Полная боеготовность: американцы планируют войну с РФ на Украине

На это Раса Юкнявичене, в свое время возглавлявшая Минобороны Литвы, сказала лишь, что в странах НАТО есть четкое понимание агрессивной роли России, но никаких конкретных решений одна не предложила, такие вопросы решаются на гораздо более высоком уровне. Собственно, и сама встреча, и ее освещение – скорее пиар самого Турчинова.