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США готовятся к войне с РФ на Украине

Фото: flickr.com/usarak
Запад вовсю обкатывает свое вооружение

Совместные учения Clear Sky 2018, которые проходят в эти дни в Незалежной, наталкивают на мысль о вооруженном столкновении. Особенно после слов генерал-майора авиации Национальной гвардии США в штате Калифорния Клея Гаррисона, который пояснил, что инициатор маневров не кто иной, как министр обороны Штатов Джеймс Мэттис. 

Слаженность действий отрабатывают армии США, Украины, Румынии, Польши – всего 9 стран, 8 из них – члены НАТО, пишет вьетнамский ресурс Soha News.

Во время маневров отрабатывается в том числе отпор истребителям РФ и КНДР, для чего американцы предоставили свои F-15C Eagle, а израильтяне – летчиков, которым представилась возможность испытать ЗРК С-300. От альянса на учения пожаловали истребители четвертого поколения F-15C/D Eagle и F-16 Fighting Falcon. И это далеко не все новинки вооружения, которые заявлены в "обкатке".

Впрочем, о "гибридной войне" на Западе говорят довольно-таки часто. Американцы не раз намекали на укрепление своей обороны. А президент страны Дональд Трамп обмолвился о создании космических войск.

Притеснения со стороны заокеанского государства уже начались. Получить разрешение на въезд туда стало практически невозможно. А тем, кто уже находится на другом континенте с длительными визами, эксперты предвещают неприятности. В любом случае США бездействовать не будут.

Вероятно, их главной целью станет выработка неприязни к российскому лидеру Владимиру Путину, полагают политологи, ненароком оглядываясь и обращаясь к временам холодной войны. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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