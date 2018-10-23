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Экономику Украины лишили последнего шанса

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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В системе обнаружили критическую уязвимость

Экономическая система Незалежной оказалась самой нежизнеспособной среди всех развивающихся стран. В общемировом антирейтинге Киев занял восьмое место. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном консалтинговой фирмой IHS Markit.

Специалисты компании оценили стабильность валют 190 стран под воздействием внешних факторов. Они принимали в расчет такие показатели, как сальдо баланса по текущим операциям, внешние долговые обязательства, валютные резервы и инфляция, сообщается на сайте организации.

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Наибольшую уязвимость среди растущих экономик продемонстрировала экономика Украины. Следом за ней расположились Турция, Аргентина, ЮАР, Египет, Румыния, Мексика, Колумбия, Индонезия, Индия, Бразилия и Филиппины.

В комментарии к рейтингу отмечается, что украинская гривна находится под сильным давлением с начала 2018 г., однако вмешательство Национального банка страны помогло смягчить ослабление курса валюты. Пока что с января она просела всего лишь на 0,8%.

"Украина по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за хронического дефицита по текущим операциям и бюджетного дефицита, который требует внешнего финансирования. В прошлом эти проблемы усугублялись под воздействием внешней и внутренней политической нестабильности", – сообщил главный экономист IHS Markit Нариман Бехравеш.

Он также причислил к главным недостаткам украинской экономики дорогостоящий доступ к рынкам капитала и очень высокое отношение внешнего долга к ВВП.

Наименее уязвимыми развивающимися рынками были признаны Россия и Китай. К их сильным сторонам эксперты отнесли устойчивый профицит платежного баланса, небольшие размеры внешнего долга и достаточные объемы валютных резервов. Впрочем, Москву предупредили о больших геополитических рисках.

О том, что расчеты западных экономистов не противоречат истине, свидетельствуют настроения жителей Незалежной. Они жалуются на слишком высокие цены на газ: тарифы были подняты по просьбе Международного валютного фонда, который взамен пообещал Киеву очередной кредитный транш. Теперь большинству украинцев оплачивать отопление в зимний период не по карману.

"Если считать среднюю заработную плату по Украине, то у человека она вся уходит на оплату коммунальных услуг", – сообщила одна из жительниц страны в эфире телеканала "112 Украина". Я сейчас не включаю отопление и сижу в холодной хате. Ну что я буду делать? Выживать мы должны как-то. Вот и будем стараться. Как – не знаю", – сообщила другая участница опроса. "На отоплении не сэкономишь, поскольку оно рассчитывается согласно квадратным метрам, на которых вы проживаете. Ну, значит, будем экономить на другом: свет, газ, вода и так далее. Только экономия", – посетовала третья.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 1 ноября стоимость газа для населения вырастет на 23,5%.

Андрей ФИЛАТОВ
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