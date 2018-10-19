Глава кабмина "порадовал" сограждан своей победой – она вырастет "лишь на 23,5%"

Столь долгожданное событие свершилось – жителям Украины сообщили, сколько они будут платить за голубое топливо уже с 1 ноября. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что теперь для потребителя цена на газ составит 8,5 тыс. грн, а Киев и МВФ согласовали новую программу, которая начнет действовать в 2019 году.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%. Не на 60. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров", – возвестил пан Гройсман на сегодняшнем заседании правительства.

Почему-то он считает, что за это кабмин будут критиковать только политики, а не население страны. Произнося сей спич, премьер мужественно стучал по столу кулаком.



Как сообщает телеканал "112", за данное решение проголосовали единогласно.

Таким образом, граждане Незалежной будут платить за газ с 1 ноября 8 тыс. 550 грн (около $305) за тысячу кубометров.

"В результате переговоров (с МВФ) мы также договорились о новой программе, которая будет действовать в 2019 г. и обеспечит нам поддержку в период особенно пиковых нагрузок по выплате государственных долгов, сейчас эти переговоры на финальной стадии и наше сегодняшнее решение является критическим предусловием успешного завершения переговоров", – обратился к нации пан Гройсман из своей страницы в Facebook.

Он поведал о том, как в течение года пытался убедить МВФ не повышать цены на газ, однако именно под это обязательство были привлечены денежные средства.

"В результате непростых переговоров нам удалось найти компромиссное решение… Решение по газу – это вынужденное решение", – сказал премьер.

Также он напомнил, откуда взялись долги у государства.

"В период с 2005-2013 года Украина накопила долгов более $50 млрд. Почти годовой бюджет страны. Послужили ли эти средства развитию страны? Нет. Они легли непосильным бременем на плечи каждого из нас. И сейчас мы ищем возможности выплатить эти долги и снизить нагрузку", – отметил глава кабмина.

Даже страшно представить, на чьи плечи ляжет новое долговое бремя.

Не обошлось в речи – это уже новая украинская традиция – без вливания в уши народа слов про "российскую агрессию", из-за которой экономика самостийной пошла на спад, но потом, конечно, возродилась. Пан Гройсман обещал помочь каждой украинской семье, которой надо помочь, ввернул, что Российская Федерация не сломит Украину и украинцев, и прочая, и прочая воодушевляющая нацию речь в преддверии зимы.

Весьма показательны комментарии к пятничной новости из кабмина (орфография оригинала).



"Цену на газ поднимают до европейского уровня, ув. товарищ Гройсман – где зарплаты европейского уровня у населения? Хватит уже в долг у мвф брать. Посмотрите какие машины под газовым хозяйством стоят, совести у вас нет и не будет", – указывает Сергей Лукьяненко.

"Ну що, революціонери, за це стрибав Майдан?" – спрашивает Юрий Лукшиц.

"Хоч би що небуть хорошого зробила ця влада для народу України,хоч що небуть! Тільки все гірше і гірше. Долар з 8 грн-став 29; Газ з 622,46 грн за 1 тис. куб. м.-на 8550грн. Безкінечне здорожчання всього,а середню зарплату вираховують з того,що начальник одержує 30 тис.грн,робочий 4 тис.грн,а в середня з/п -17 тис.грн. Це "жити по новому"? Як вижити?" – еще один сакраментальный вопрос от Ларисы Кобелевой.

Виктор Ниекрашас вспомнил гимн Незалежной: "ЩЕ НЕ ВМЕРЛА..."

Чего и мы ей желаем.

На фоне торжества победы над ценой на газ соцсети взволновала фотография, снятая в Печерском районе Киева. На ней изображены жители столицы, стоящие в длинной очереди за бесплатной едой. Вроде бы обычное дело, где такого не встретишь, даже в самых развитых странах. Однако некоторые внимательные пользователи отметили, что пришедшие за едой украинцы совсем не похожи на бездомных, а сама точка соцпитания расположена буквально в 20 м от здания Государственного казначейства Украины – главного аккумулятора средств Незалежной.

Как пишет портал "ПолитНавигатор", в настоящее время волонтеры кормят бесплатными обедами нуждающихся не только в Печерском районе, но и на Подоле, Оболони, в Соломенском, Святошинском, Днепровском районах, на Троещине.

