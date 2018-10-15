Украинские танки ездят на российском дизеле

Окружение главы Незалежной набивает мошну за счет "страны-агрессора"

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков сообщил, что на поставках российского топлива на Украину, в том числе в Вооруженные силы страны, зарабатывает человек, к которому прислушиваются в России.

"А знаете, кто поставляет эту дизельку? Здесь есть некоторые деятели с Украины, которые очень любят рассказывать российскому руководству про только политическое решение украинской проблемы. Вместе с главой администрации украинского президента (в период с июня 2014-го по август 2016-го Борисом) Ложкиным, кошельком (Петра) Порошенко (бизнесменом Игорем) Кононенко они зарабатывают десятки миллионов долларов ежемесячно на поставке дизельного топлива на Украину. Мы сами заправляем украинские танки", – сказал Марков в эфире телеканала "Россия-1".

По его мнению, со стороны Москвы должна быть полная блокада – "ни капли топлива врагу". Говоря же о "некоторых деятелях", вероятно, он намекал на украинского предпринимателя Виктора Медведчука.

"Хватит либеральничать. Пора ввести полную экономическую блокаду. Ни литра солярки, ни килограмма угля, ни кубометра газа. Пускай их дружки из Америки им поставляют нефть и все остальное. Или дружки из Прибалтики по два евро за литр им поставляют солярку. Я посмотрю, как долго будут кататься украинские танки. На этом вся украинская независимость закончится", – заявил Марков.

В середине сентября на телеканале "1+1" вышел репортаж, в котором говорится о том, что якобы связанные с Медведчуком структуры с молчаливого одобрения украинской власти прокачивают в Незалежную дизельное топливо "Роснефти".

Сам Медведчук заявил, что не имеет отношения к реализации дизельного топлива и других нефтепродуктов и готов доказать это в суде.

Буквально накануне боевики неонацистской группировки С14 закидали камнями и файерами офис Медведчука в центре Киева, чем на своей странице в Facebook похвастался главарь организации Евгений Карась.

Как отмечает портал "ПолитНавигатор", за семь месяцев нынешнего года Белоруссия ввезла из России 2,3 млн т нефтепродуктов на сумму свыше $900 миллионов. И это притом, что пять лет назад импорт российских нефтепродуктов не превышал и 90 тыс. тонн. Как стало известно, Минск активно реэкспортировал "остатки" – основной объем уходил в Киев.

Однако, кажется, украинские танки скоро ощутят нехватку топлива.

В Минэнерго РФ сообщили, что Россия с ноября прекращает поставки в Белоруссию бензина, дизельного топлива и мазута, поскольку беспошлинный экспорт нефтепродуктов в соседнюю страну нецелесообразен – Республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти, пишет РИА "Новости". При этом в Москве считают, что излишки Минску ни к чему: союзник РФ поставляет их в соседнюю Украину, зарабатывая миллиарды долларов.