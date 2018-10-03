Глава российского МИД рассказал, кто является главным противником "Северного потока – 2"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Незалежная в качестве транзитной страны транспортировки нашего газа в Европу доказала свою ненадежность. Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего совместного брифинга с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Сейчас, когда Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера, когда газотранспортная система Украины находится в состоянии достаточно тревожном, наша компания "Газпром" вместе с партнерами из европейских стран соорудила первую ветку "Северного потока", – сказал Лавров на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал RT.

Министр отметил, что в настоящее время начинается строительство "Северного потока – 2", на что получены все необходимые разрешительные документы.

"Также есть возможность для "Турецкого потока" стать не только российско-турецким проектом, но и проектом с участием Евросоюза и заинтересованных стран. При наличии гарантий, что не будет повторений того, что произошло с Южным потоком", – подчеркнул дипломат.

По его словам, в мире есть противники прокладки российских труб и они находятся не в Европе, а за океаном. Лавров добавил, что таковыми являются США.

"Главный противник из этих противников – Соединенные Штаты, которые публично говорят, что не надо строить "Северный поток – 2", поскольку он усугубит некую зависимость Европы от Российской Федерации. Зависимость всегда бывает взаимной. Как можем мы рисковать нашими поставками потребителям, на которых приходится огромная часть экспорта наших углеводородов", – заметил глава МИД РФ.

Россия всем своим опытом и историей взаимодействия с ЕС доказала, что никогда не давала поводов обвинить себя в ненадежности как поставщик топлива. А все кризисы, которые имели место быть, связаны с действиями транзитных стран, резюмировал Лавров.

Ранее в среду как о свершившемся факте реализации проекта "СП-2" высказался и президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве. Глава государства заверил, что для строительства уже получены все разрешения и "Северный поток – 2" будет реализован.

