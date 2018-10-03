Гарантия безопасности: Европа зависит от российского газа

Канцлер Австрии отметил важность энергетического сотрудничества с нашей страной

Поставки газа из России – залог энергетической безопасности для всех европейских стран, а не только для Австрии. Об этом заявил Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Австрийский канцлер отметил, что даже в самые сложные времена наша страна демонстрировала завидную стабильность. Упомянул он и "юбилей" сотрудничества – российский газ австрийцы получают вот уже полвека.

"На протяжении 50 лет у нас есть хорошее сотрудничество между Австрией и Россией. Это сотрудничество только растет, и оно дает энергетическую безопасность не только для Австрии, но и для Европы. У нас 50 лет поставок газа из России – мы отпраздновали юбилей в этом году", - цитирует политика РИА Новости.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что "Северный поток – 2" важен для всего европейского континента.

"Российская сторона приветствует позицию Австрии в поддержку этого проекта", – приводит ТАСС его слова.

Напомним, переговоры состоялись сегодня в Санкт-Петербурге. Путин и Курц открыли в Эрмитаже выставку и долго обсуждали множество вопросов. Среди них – отношения двух стран, обстановка в Сирии и ситуация на Украине.