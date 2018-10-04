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На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press
Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

Если Евросоюз еще раздумывает о том, нужно ли строить российский газопровод, то ему стоит посмотреть на печальный опыт Болгарии, которая в свое время отказалась от "Южного потока". Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

"Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы", – цитирует Путина РИА "Новости".

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По его словам, отказ болгар от российской трубы стал результатом давления извне, приводит слова президента сайт "Комсомольской правды". После этого София успела пожалеть о своем решении.

Ранее Курц и Путин провели встречу по вопросу сотрудничества в сфере энергетики. Во время общения Путин отметил, что "Северный поток – 2" необходим Европе, а канцлер Австрии признал, что российский газ дает энергетическую безопасность континенту.   

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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