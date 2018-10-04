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Данию вычеркнули из "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Инвесторам проекта надоело подстраиваться под Копенгаген

Компания Nord Stream 2, являющаяся оператором "Северного потока-2", объявила новый конкурс среди поставщиков труб. В общей сложности требуются материалы для прокладки 36-километрового дополнительного участка магистрального газопровода – примерно настолько увеличивается морской маршрут из-за отказа Дании сотрудничать.

Собственно, официального отказа нет. Копенгаген просто молчит, постоянно придумывая все новые процедуры внутри страны, которые якобы необходимы для согласования документов, разрешающих строительство газопровода в датских территориальных водах.

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Но ждать больше нет ни времени, ни желания. Все прочие страны, чье согласие требовалось, уже его дали. Прокладка по дну Балтийского моря уже стартовала. В принципе, пока трубу тянут до Дании, Копенгаген еще может успеть сказать "да". Но компания-оператор решила подстраховаться и разработала альтернативный маршрут – к северо-западу от острова Борнхольм.

"Кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно. Идет предварительный конкурсный отбор, и итоговый результат, будет этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются", – сообщил РБК генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков.

По его словам, в конкурсе принимают участие поставщики труб, уже сотрудничающие с Nord Stream 2. "Мы тоже участвуем", – уточнил Коваленков. Он отметил, что для допуска к проекту требовалось пройти сложную процедуру квалификации.

Ранее  компания Wintershall из ФРГ сообщила о согласии дополнительно финансировать строительство "Северного потока-2", если придется выбирать более длинный маршрут в обход Дании, пишет РИА "Новости".

Газопровод "Северный поток-2" свяжет напрямую побережье РФ и ФРГ по дну Балтийского моря. Протяженность трубы составит более 1,2 тыс.км. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года.

"Мы абсолютно точно можем начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года", – уточнил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском газовом форуме в четверг, 4 октября.
Николай ВИКТОРОВ
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