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"Северному потоку – 2" предрекли три разных судьбы

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Buttner
Будущее газопровода решается сейчас

Будет ли построен "Северный поток – 2", станет понятно в ближайшее время. Сейчас есть три варианта развития событий. И ни один из них не удовлетворяет всех.

Первый путь, по мнению Financial Times, заключается в том, что Берлин настаивает на запуске трубы по графику, то есть фактически через год. Работы идут форсированными темпами. На потери транзитного дохода Киева, недовольство противников РФ и угрозы санкций со стороны США Москва и Берлин не обращают внимания. Вариант чреват непредсказуемыми политическими и экономическими мерами давления.

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Вариант второй: ФРГ прогибается под США и отказывается от строительства "Северного потока – 2". В итоге Берлин ссорится с Москвой и теряет основной источник газа. США с радостью предлагают свое топлива в качестве альтернативы.

Сценарий третий: проект "Северный поток – 2" замораживается на неопределенное время. В идеале – до тех пор, пока Москва и Киев не урегулируют свои проблемы, а также пока Вашингтон не успокоится с расследованием вмешательства России в американские выборы.

По мнению аналитиков газеты, первый вариант наиболее вероятный: Германии нужны дополнительные объемы газа, а поведение США в отношении ядерной сделки с Ираном продемонстрировало ненадежность Белого дома в важных вопросах.

В настоящее время идет уже прокладка двух участков подводного маршрута газопровода.

Николай ВИКТОРОВ
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