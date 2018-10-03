Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин решил вопрос с "Северным потоком-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
продолжениеЛавров о транзите газа: Украина доказала свою ненадежность
Газопровод точно построят

Российский газ будет поставляться в Европу по "Северному потоку – 2". Об этом со всей определенностью заявил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что у операторов проекта есть все разрешения, позволяющие запустить газопровод.

"Немецкие партнеры начали уже строительство в море, мы тоже к этому приступаем. У нас нет проблем больше с получением каких-то разрешений: Финляндия приняла такое решение, Швеция, Федеративная Республика Германия, Российская Федерация. Нам этого достаточно вполне, проект будет реализован", – цитирует РИА "Новости" выступление Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве 3 октября.

По теме

Глава Кремля напомнил, что российский газ поступает в Европу не одно десятилетие. Бизнес и граждане ЕС знают – контракты с РФ надежно обеспечивают энергобезопасность потребителей. Сейчас "Газпром" пытаются выжить с рынка политические злопыхатели и недобросовестные конкуренты. Однако здравомыслящие европейцы понимают – без российского топлива им не выжить.

"Мы – традиционный поставщик, причем, трубопроводного газа. Делаем это с 60-х годов. Делаем это в высшей степени ответственно, профессионально, по очень конкурентоспособным ценам для европейского рынка", – подчеркнул Путин, отметив, что американский СПГ, который Вашингтон всеми правдами и неправдами проталкивает в ЕС, стоит на треть дороже российского трубопроводного топлива.

В рамках проекта "Северный поток – 2" в конце 2019 г. планируется запустить поставку газа из РФ в ФРГ напрямую через Балтийское море.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Китай сбил с Америки корону лидерства

Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США

Путин назвал мертвого Скрипаля подонком

Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей