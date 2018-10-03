Путин решил вопрос с "Северным потоком-2"

Газопровод точно построят

Российский газ будет поставляться в Европу по "Северному потоку – 2". Об этом со всей определенностью заявил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что у операторов проекта есть все разрешения, позволяющие запустить газопровод.

"Немецкие партнеры начали уже строительство в море, мы тоже к этому приступаем. У нас нет проблем больше с получением каких-то разрешений: Финляндия приняла такое решение, Швеция, Федеративная Республика Германия, Российская Федерация. Нам этого достаточно вполне, проект будет реализован", – цитирует РИА "Новости" выступление Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве 3 октября.

Глава Кремля напомнил, что российский газ поступает в Европу не одно десятилетие. Бизнес и граждане ЕС знают – контракты с РФ надежно обеспечивают энергобезопасность потребителей. Сейчас "Газпром" пытаются выжить с рынка политические злопыхатели и недобросовестные конкуренты. Однако здравомыслящие европейцы понимают – без российского топлива им не выжить.

"Мы – традиционный поставщик, причем, трубопроводного газа. Делаем это с 60-х годов. Делаем это в высшей степени ответственно, профессионально, по очень конкурентоспособным ценам для европейского рынка", – подчеркнул Путин, отметив, что американский СПГ, который Вашингтон всеми правдами и неправдами проталкивает в ЕС, стоит на треть дороже российского трубопроводного топлива.

В рамках проекта "Северный поток – 2" в конце 2019 г. планируется запустить поставку газа из РФ в ФРГ напрямую через Балтийское море.