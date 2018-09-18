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США рассказали о вреде "Северного потока – 2" для простых немцев

Дональд Трамп пожалел несчастную Германию

Строительство "Северного потока – 2" неуместно и несет вред немецкому народу, поэтому США выступают решительно против проекта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп перед встрече с главой Польши Анджеем Дудой.

По его словам, прокладка российской трубы сильно бьет по немецкому бюджету. 

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"К большому несчастью для народа Германии, Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России. Я могу сказать, что народу Германии это не нравится… это очень плохо для народа Германии", - цитирует Трампа ТАСС.

Он пообещал, что обсудит "Северный поток – 2" с польским коллегой.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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