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Строительство "Северного потока – 2" неуместно и несет вред
немецкому народу, поэтому США выступают решительно против проекта. Об этом
заявил американский президент Дональд Трамп перед встрече с главой Польши
Анджеем Дудой.
По его словам, прокладка российской трубы сильно бьет по немецкому бюджету.
"К большому несчастью для народа Германии, Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России. Я могу сказать, что народу Германии это не нравится… это очень плохо для народа Германии", - цитирует Трампа ТАСС.
Он пообещал, что обсудит "Северный поток – 2" с польским коллегой.
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