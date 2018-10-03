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Европе понадобится новый газопровод из России

Фото: pixabay.com
"Северного потока – 2" и "Турецкого потока" на всех не хватит

Спрос на российское топливо на европейском рынке растет с космической скоростью. "Газпром" постоянно увеличивает поставки, но имеющиеся и строящиеся магистрали не смогут полностью удовлетворить нужды потребителей. Значит, скоро встанет вопрос о строительстве еще одной трубы.

"Мы в этом году побьем очередной рекорд, но этот рекорд фактически приблизит нас к объему законтрактованного газа, годовым контрактным количествам, которые составляют около 204,5 млрд кубометров", – заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. Его слова приводит РИА "Новости".

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Выступая на "Российской энергетической неделе", замглавы корпорации сообщил о том, что для удовлетворения "дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты".

"Наш газ был, есть и останется самым конкурентным газом в Европе, в этом никаких сомнений нет. Поэтому и "Северный поток – 2", и "Турецкий поток" жизненно необходимы для Европы", – отметил он.

Информацию о рекордных поставках газа в Европу подтвердил и министр энергетики РФ Александр Новак. "Экспорт газа Россией ежегодно растет на 6-7%, в этом году мы выходим на новые рекорды по поставкам в Европу", – сказал он (цитируется по "Интерфаксу").

О том, как сильно будет расти спрос в дальнейшем, говорят прогнозы экспертов. "Объем дополнительного импорта к 2025 г. вырастет до ежегодных цифр не менее 60 млрд куб. м газа в год, к 2030 г. может достичь 80 млрд куб. м. Сейчас все больше экспертов, аналитиков, промышленников склоняются к мысли, что на самом деле эти цифры занижены, и объемы дополнительного импорта могут превысить цифры в 100 млрд кубометров в год", – указал Медведев. В этой ситуации без новых маршрутов доставки будет не обойтись.

При этом в "Газпроме" подчеркивают, что газовая отрасль прогрессирует в том числе и в плане соблюдения экологических стандартов. "Выход газа на уровень чистоты не только сравнимый, а равный возобновляемым источникам энергии – это не мечты, а недалекая реальность", – указал замглавы корпорации, пояснив, что такого результата можно достичь, если добавлять в природный газ водород.

Тем временем в Европе все еще находятся силы, резко выступающие против строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Украина до сих пор пытается заблокировать реализацию проекта в европейских инстанциях и при помощи Вашингтона. А в Польше пошли еще дальше: тамошние власти предложили не мешать России строить новые газопроводы, поскольку, по мнению Варшавы, реализация этих проектов окончательно разорит Москву.

Андрей ФИЛАТОВ
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