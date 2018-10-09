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Поставки газа в обход Украины начнутся 1 января 2020 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller/CTK
Обе нитки газопровода "Турецкий поток" будут запущены одновременно

Страны Южной и Центральной Европы смогут получать российский газ по новому маршруту уже с 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, реализация проекта "Турецкий поток" идет по графику.

По межправительственному соглашению между Москвой и Анкарой от побережья РФ до Турции по дну Черного моря будет проложен газопровод, состоящий из двух ниток. Одна предназначается для турецких потребителей, вторая – для европейских. Строительство морского участка идет полным ходом и будет закончено до конца текущего года.

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"К 1 января 2020 года можно будет подавать газ уже по "Турецкому потоку", по двум ниткам, общей мощностью 31,5 млрд кубических метров газа", – рассказал Новак в эфире "России 24".

Ряд европейских стран уже заявили о своей заинтересованности в новом маршруте поставок российского топлива. В ближайшее время РФ предстоит выбрать, куда тянуть трубу.  

"Есть вариант Греция и Италия. Есть варианты поставок газа через Турцию в Болгарию, дальше Сербию, Венгрию и в Австрию", – поделился министр. Он отметил, что сейчас во всех этих странах идет расширение газотранспортной инфраструктуры. Между тем в России не скрывают, что приоритетным маршрутом второй нитки "Турецкого потока" является болгаро-австрийское направление.

Напомним, газопровод "Северный поток – 2" из РФ в Германию и далее в европейские страны должен быть запущен в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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