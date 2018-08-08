Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Турецкий поток" станет вдвое больше

Фото: turkstream.info
Объявлена дата начала эксплуатации второй ветви газопровода

Прокачка газа по дополнительной трубе "Турецкого потока" из России в Европу через территорию Турции начнется в конце 2019 года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в среду, 8 августа. Он указал, что в настоящее время "Газпром" ведет прокладку второй ветви трубопровода по дну Черного моря.

"Примерно 50% уже закончено. "Газпром" заявил нам дату ввода (в эксплуатацию) – 31 декабря 2019 года", - приводит РИА "Новости" слова Дёнмеза.

По теме

Что касается первой ветви, то она уже на финишной прямой. "Работы по строительству морской части первой ветки "Турецкого потока" закончены, их "Газпром" проводил самостоятельно. Они построили 930-километровый участок. Сейчас проводятся работы на суше", – сообщил министр.

Газопровод "Турецкий поток" будет представлять собой две трубы. Поставки 15,75 млрд куб. м газа по одной будут предназначены турецким потребителям, тот же объем по второй – странам Южной Европы. Болгария настаивает, что готова обустроить продолжение российского газопровода от границы с Турцией.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Земля в опасности: планету атакует Россия

На Туманном Альбионе определились с самым главным мировым злом

Киев применит в Азовском море донбасский опыт

Украина планирует нанести России "неприемлемый урон"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей