"Турецкий поток" станет вдвое больше

Объявлена дата начала эксплуатации второй ветви газопровода

Прокачка газа по дополнительной трубе "Турецкого потока" из России в Европу через территорию Турции начнется в конце 2019 года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в среду, 8 августа. Он указал, что в настоящее время "Газпром" ведет прокладку второй ветви трубопровода по дну Черного моря.

"Примерно 50% уже закончено. "Газпром" заявил нам дату ввода (в эксплуатацию) – 31 декабря 2019 года", - приводит РИА "Новости" слова Дёнмеза.

Что касается первой ветви, то она уже на финишной прямой. "Работы по строительству морской части первой ветки "Турецкого потока" закончены, их "Газпром" проводил самостоятельно. Они построили 930-километровый участок. Сейчас проводятся работы на суше", – сообщил министр.

Газопровод "Турецкий поток" будет представлять собой две трубы. Поставки 15,75 млрд куб. м газа по одной будут предназначены турецким потребителям, тот же объем по второй – странам Южной Европы. Болгария настаивает, что готова обустроить продолжение российского газопровода от границы с Турцией.