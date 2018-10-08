От США потребовали срочных санкций против "Северного потока – 2"

Польша пустила в ход последний козырь

Восточноевропейские страны не теряют надежды на то, что им удастся остановить строительство газовой магистрали. После того как соседи по континенту не прислушались к их доводам, противники "Северного потока – 2" стали искать заступничества по ту сторону океана. В Польше ждут не дождутся, когда США скажут свое решительное слово против газопровода.



"Я все время рассчитываю на то, что на "Северный поток – 2" будут наложены американские санкции. Мы ведем переговоры на эту тему", – заявил накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Do Rzeczy.

По словам чиновника, "польская сторона убеждает (американцев), что стоит пойти на этот шаг". "Думаю, что до конца года в этом деле все станет понятно", – заключил глава правительства.

Однако все это не более чем пустые заявления. Во-первых, президент США Дональд Трамп заявил, что "Северный поток – 2" не подпадает под санкционные ограничения, которые Вашингтон накладывает на Москву. Во-вторых, подтверждением служат слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который не исключил, что его страна в будущем будет закупать газ именно из "Северного потока – 2".

"Мы будем покупать самый дешевый газ, быть может, из США, возможно, из Германии", – заявил дипломат, выступая на международной конференции "Польша в мире кризисов" (цитируется по EADaily). Таким образом он ответил на вопрос, где Варшава будет брать топливо после того, как истечет действующий контракт с "Газпромом".

Однако платить втридорога за сжиженный природный газ из Америки страна явно не сможет и не захочет (к тому же США не смогут обеспечить необходимых объемов поставки). Германия же берет газ из российских труб, так что Польша так или иначе будет вынуждена использовать топливо, поставляемое "Газпромом".

Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим "Северным потоком". Мощность новой магистрали составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность – более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Помимо Польши помешать строительству газопровода пытаются власти Украины: они боятся лишиться солидных отчислений за транспортировку газа в Европу по своей территории. На днях коммерческий директор государственной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что, если проект газопровода "Северный поток – 2" будет реализован, Киев будет добиваться от Москвы компенсации в размере $12 млрд в международном арбитраже.