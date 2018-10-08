Дружбы уже не будет, но с помощью трубы можно улучшить национальные экономики

Реализация проекта "Северного потока – 2" может положительно повлиять на отношения между Россией и Германией, хотя и не приведет к докризисным временам партнерства. Об этом заявил председатель правления Германо-российского форума, представитель СДПГ Маттиас Платцек.

По его словам, в течение долгих лет между Москвой и Берлином складывались партнерские отношения, которые уже могли превратиться в дружбу.

"Это явно изменилось. Отношения более чем прохладные", – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk и тут же отметил необходимость поддерживать диалог.

"Сейчас мы должны смотреть, где мы можем найти совпадающие интересы, чтобы по меньшей мере вновь добиться большей предсказуемости… Я больше не говорю о партнерстве, дружбе или подобных вещах. Мне очень жаль, но эти времена прошли", – подчеркнул он, указав, что таковым общим интересом для двух стран является проект "СП-2".



"Северный поток – 2" может действительно стать ключевым проектом для наших отношений", – считает Платцек.

Он выразил надежду, что, если данный трубопровод будет проложен, это, скорее всего, поможет добиться прогресса и по вопросу урегулирования на востоке Украины.

Кроме того, по мнению немецкого представителя, упорное противостояние американцев реализации "СП-2" обусловлено чисто экономическими причинами и желанием продавать свой СПГ Германии. Платцек категорически не согласен с мнениями, что "Северный поток – 2" сделает ФРГ политически зависимой от России.

"Я вижу здесь не отрицательные стороны и зависимость, а дополнительный шанс для развития, в том числе наших национальных экономик в Европе", – считает он.

По мнению политика, для Германии большое преимущество в том, что Берлин сможет выбирать источники энергии, будь они из США или из РФ, поскольку немецкий потребитель может выбирать для себя разумную цену за топливо.

Накануне глава МИД Польши Яцек Чапутович весьма витиевато высказался , как написали местные СМИ – "сенсационно", на предмет того, у кого же намерено его государство приобретать природный газ после истечения контракта с "Газпромом". Так вот, поляк заявил следующее: "Мы будем покупать газ там, где он будет самым дешевым. Может быть, из США, а возможно, что и из Германии".

В Польше тут же заметили, что, имея в виду поставки голубого топлива из ФРГ, министр понимает, что это будет газ, идущий по трубе "Северного потока – 2" из России.