Словаки определились с "Северным потоком-2"

Реализацию проекта в стране расценивают двояко

Братислава хочет сохранить транзит газа из РФ через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, когда речь зашла о "Северном потоке – 2".

"Для нас очень важно, чтобы продолжилась роль Словакии как транзитного государства для транзита российского газа в Западную Европу. Мы эту роль надежно выполняем много лет. И мы уверены, что если что-то не испорчено, то не надо и исправлять", – пояснил словацкий политик, передает RT.

Между тем он подчеркнул, что его страна также радеет за энергобезопасность Европы. Важно, подчеркнул Лайчак, чтобы введение в строй новой топливной магистрали не ударило по ней.

"Я думаю, что позиция Словакии по вопросу "Северного потока – 2" достаточно ясная: для нас важно, чтобы в результате этого проекта не ослабилась энергетическая безопасность Европы", – отметил иностранный министр, добавив, что в вопросе реализации проекта Словакия придерживается двух точек зрения.

Напомним, "СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.