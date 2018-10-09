Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Опоздали: США больше не помеха "Северному потоку - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Jörg Carstensen
Угрозы Вашингтона потеряли смысл

Министр энергетики Александр Новак заявил, что новый газопровод из России в Германию построят, даже если Соединенные Штаты введут санкции против его участников.

"Проект все равно будет реализован – там укладка уже начата… По всем заложенным параметрам и в соответствии с планом календарных работ – сегодняшние сроки – конец 2019 года", – приводит слова министра РИА "Новости".

По теме

Планируется, что трубопровод "Северный поток-2" будет состоять из двух ниток пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год. Новый газопровод пройдет через Балтийское море и территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

Против строительства трубопровода возражают США, Украина, Латвия, Литва и Польша. В Вашингтоне не раз заявляли, что введут санкции против участников проекта.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы устроили шоу в ПАСЕ с резиновыми изделиями

Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей