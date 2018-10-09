Опоздали: США больше не помеха "Северному потоку - 2"

Угрозы Вашингтона потеряли смысл

Министр энергетики Александр Новак заявил, что новый газопровод из России в Германию построят, даже если Соединенные Штаты введут санкции против его участников.

"Проект все равно будет реализован – там укладка уже начата… По всем заложенным параметрам и в соответствии с планом календарных работ – сегодняшние сроки – конец 2019 года", – приводит слова министра РИА "Новости".

Планируется, что трубопровод "Северный поток-2" будет состоять из двух ниток пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год. Новый газопровод пройдет через Балтийское море и территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

Против строительства трубопровода возражают США, Украина, Латвия, Литва и Польша. В Вашингтоне не раз заявляли, что введут санкции против участников проекта.



